«كهرباء الشارقة» تتعامل مع 150 بلاغاً خلال الأمطار

الشارقة (الاتحاد)

تعاملت الفرق الفنية بهيئة كهرباء ومياه الشارقة مع 150 بلاغاً من المشتركين عن أعطال بسبب حدوث الأمطار أمس وإصلاحها خلال أوقات قياسية بمتوسط لا يتجاوز 30 دقيقة، كما استمرت أعمال الصيانة الدورية التي تنفذها الهيئة في مناطق الحمرية والموافجة وفق الجدول الزمني المخطط على الرغم من وجود الأمطار، حيث استعدت الهيئة مبكراً لاستقبال موسم الأمطار وتقديم خدمات متميزة من خلال فرق فنية متخصصة ومدربة لمساعدة سكان إمارة الشارقة في مراجعة وصيانة التمديدات الكهربائية وإجراء التسليكات وتصريفات المياه التي تتسبب في أخطار للسكان نتيجة تجمعها على أسطح المنازل أو في البيوت وتحقيق انسيابية المياه خلال موسم سقوط الأمطار وعدم تجمعها خاصة في المناطق المنخفضة، وذلك حفاظاً على راحة وسلامة أفراد المجتمع. وأوضح الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن حملة التوعية أطلقتها الهيئة أسهمت في انخفاض عدد البلاغات حيث تضمنت الحملة عدداً من النصائح والإرشادات التي يجب اتباعها أثناء الأمطار وتم طباعتها وتوزيعها في مراكز خدمات الهيئة وأفرع جمعية الشارقة التعاونية ووسائل التواصل الاجتماعي .

ولفت إلى أن الهيئة تبذل جهوداً مكثفة أثناء حدوث ظواهر جوية طارئة مثل الأمطار الغزيرة والرياح، حيث يتم التعاون مع غرفة عمليات شرطة الشارقة وغرفة عمليات «الدفاع المدني» لمتابعة الإشارات الضوئية والتأكد من تشغيلها.

وأشار إلى أن الأمطار الغزيرة تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه في المناطق السكنية مما يؤدي إلى وصول المياه لبعض لوحات التوزيع في المباني ويتم في هذه الحالة التعاون مع البلدية لتنفيذ بعض الإجراءات اللازمة لتفادي وصول المياه إلى اللوحات، مؤكداً أن فرق الفنيين تكون جاهزة ومستعدة على مدار 24 ساعة وتعمل على متابعة وإصلاح أية أعطال تحدث أثناء الظواهر الجوية الطارئة.