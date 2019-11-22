مسن متهم بالاعتداء على أحفاده وزوجة ابنه

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أرجأت محكمة استئناف أبوظبي قضية متهم خليجي من أصحاب الهمم يبلغ من العمر 80 عاماً، بتهمة الاعتداء على أحفاده وضربه لزوجة ابنه، لجلسة يوم 26 نوفمبر الجاري، وتعود تفاصيل القضية إلى وقوع مشاكل أسرية بين الأب وزوجة ابنه التي تبحث عن المشاكل وتختلق القصص للتفرقة بين الأب وابنه الكبير، وذات يوم وبينما كان الأب في غرفته، صرخت زوجة الابن وقالت لزوجها: إن والدك يقلل من قدري ويضرب أبنائي، فما كان من الابن إلا أن ذهب إلى أبيه وتشاجر معه، وظل على هذه الحال لأيام، حتى قدم أبناؤه ذات يوم مع أمهم وتهجموا على جدهم وقاموا بالاعتداء عليه وضربه.

وتم تحويل القضية إلى مركز الشرطة التي قامت بالبحث والتحري عن أسباب الاعتداء، وعليه تم تحويل القضية إلى محكمة أول درجة واستمع قاضي المحكمة إلى أقوال زوجة الابن التي ذكرت لقاضي المحكمة بأنها تتعرض للضرب والاعتداء من قبل والد زوجها، ولم يستطع والد الزوج الحضور نظراً لحالته الصحية كونه رجلا مسنا، وعليه حكمت المحكمة بتغريم والد الزوج 5 آلاف درهم والحبس 6 أشهر.

وعند علم والد الزوج بوصول القضية إلى المحكمة وصدور حكم بحقه حتى طعن على الحكم كونه لا يعلم بما وقع، وطلب من أحد أبنائه أن يقوم بإيصاله للمثول أمام محكمة استئناف أبوظبي، وسأل قاضي محكمة الاستئناف والد الزوج عن التهم المسندة إليه، فأجاب: كيف لي أن أتهجم وأعتدي على أحفادي وزوجة ابني، أنا رجل مسن ولا أقوى على الحراك كما أنني مقعد ولا حول لي ولا قوة بما نسب إلىّ، مشيراً إلى أنه هو من تعرض للسب والاعتداء والضرب من قبل زوجة ابنه مع أبنائها، وقرر قاضي المحكمة بأن حال والد الزوج لا يسمح له باقتراف ما نسب إليه، إضافة إلى سؤال قاضي المحكمة للابن الثاني للمتهم، حيث كان مرافقاً لوالده عن قضية النزاع القائم بين والده وشقيقه، فأجاب بأن أخاه دائماً ما يتشاجر مع والده بسبب ادعاءات وقصص تدّعيها زوجته، لتفرق بين الأب وابنه، كما أن الزوجة دائمة التشاجر مع زوجها، وأنه لا فرصة للصلح بينهما لوجود خلافات بين الزوج ووالده، وعليه قرر قاضي المحكمة تأجيل النطق بالحكم لجلسة 26 نوفمبر الجاري.