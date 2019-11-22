«الوطني للإنقاذ» ينفذ عملية إخلاء طبي لمصاب

أبوظبي (الاتحاد) نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ مهمة إنقاذ وإخلاء طبي لمصاب في الظفرة إلى مستشفى مدينة زايد.

وكان المركز قد تلقى بلاغاً من غرفة عمليات شرطة أبوظبي يفيد بوجود مصاب من الجنسية السويدية يبلغ من العمر 49 عاما إثر حادث تدهور دراجة نارية في صحراء الظفرة مما أدى إلى إصابته بإصابات بليغة ولا يستطيع الحركة ومعه خمسة أشخاص من جنسيات أوروبية مختلفة. وعليه تم إعطاء طائرة البحث والانقاذ التابعة للمركز الوطني للبحث والإنقاذ أمر الإقلاع وتمرير الإحداثيات للطيار، والتي تحركت على الفور ليجري إخلاء وإنقاذ المصاب ونقله إلى مستشفى مدينة زايد بوساطة طائرة البحث والإنقاذ المتمركزة في قاعدة ليوا الجوية لتلقي العلاج اللازم.

ويحرص المركز الوطني للبحث والإنقاذ على تقديم خدمات البحث والإنقاذ البري والبحري والجوي في الدولة والسيطرة عليها. ويتولى التنسيق مع الجهات المعنية بعمليات البحث والإنقاذ.

ومما يجدر ذكره أن المركز الوطني للبحث والإنقاذ، الذي يتخذ من العاصمة أبوظبي مقراً رئيسياً له، هو المركز الأول من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يتولى جميع المهام الخاصة بعمليات البحث والإنقاذ في الدولة مُطبقاً أعلى المعايير الدولية المعتمدة من منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) والمنظمة البحرية الدولية.

وقد جاء تأسيس المركز بمرسوم بقانون رقم (4) لعام 2013 تحت مظلة وإشراف المجلس الأعلى للأمن الوطني، وتم تفعيل المرسوم بقانون اتحادي لإنشاء المركز بشكل رسمي في شهر فبراير سنة 2014 ويهدف المركز إلى تقديم خدمات البحث والإنقاذ وتنفيذ سياسة دولية فيما يخص الإجراءات اللازمة لتنفيذ وإدارة العمليات المرتبطة بها.

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