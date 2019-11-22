شرطة أبوظبي تدعو للقيادة الآمنة للدراجات النارية

أبوظبي (الاتحاد) ناشدت شرطة أبوظبي أولياء الأمور بضرورة التزام أبنائهم مستخدمي الدراجات النارية بالقيادة الآمنة وشروط السلامة العامة وخصوصا في البر وعدم القيادة بتهور لتجنب وقوع الحوادث.

ودعت مستخدمي الدراجات النارية إلى ضرورة الحرص بعدم استخدامها بصورة سلبية أو القيام بأعمال استعراضية قد تتسبب في إزعاج الآخرين مؤكدة اهتمامها بمضاعفة جهود التوعية الميدانية.

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