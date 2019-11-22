«مكافحة المخدرات» يستعرض الإجراءات الوقائية

دبي (الاتحاد) أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، على ضرورة تشديد وتغليظ العقوبة المفروضة على تجار ومروجي المخدرات الذين يتم ضبطهم وتحويلهم إلى القضاء، وعدم التهاون معهم أو منحهم العفو تحت أي ظرف من الظروف؛ مؤكدا أن هؤلاء المجرمين لا يستحقون الرحمة أو التهاون معهم، لأنهم يضمرون كل الشر لبلادنا ولأبنائنا.

كما وجه معاليه بحصر كافة التجار والمروجين المشتبه بهم وتحديدهم كمستهدف لتحقيق النتائج المرجوة لتحقيق مؤشرات ضبط تجار ومروجي المخدرات على مستوى الدولة، لتكون النتائج مطابقة للواقع.

جاء ذلك خلال ترؤس معاليه اجتماع المجلس الذي عقد بنادي ضباط شرطة دبي،

كما اطلع المجلس على تقرير حول نتائج المبادرة الوطنية، والإطار المشترك لإدارة الرقابة على ضبط المخدرات، والمؤشرات المستهدفة في المبادرة خلال العام الجاري 2019م.

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