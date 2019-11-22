انتخابات «استشاري الشارقة».. المرأة تنافس الرجل في الإقبال على اللجان الانتخابية في «الشرقية»

السيد حسن (كلباء)

واصل الناخبون في مراكز خورفكان وكلباء ودبا الحصن توافدهم للأداء بأصواتهم، في اليوم الثاني لانتخابات المجلس الاستشاري بإمارة الشارقة، وكان الإقبال في المراكز الثلاث جيداً ومقبولاً من الجنسين، ما يعكس مدى الوعي الانتخابي الذي يتمتع به مواطنو إمارة الشارقة.

وقام المستشار الدكتور محمد عبيد الكعبي عضو اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري بالشارقة أمس بزيارة إلى مركز الانتخابات بكلباء، حيث تابع سير العملية الانتخابية ومراحل التصويت والاقتراع داخل المركز، وقد أثنى على سير العملية والوقت المستغرق في التصويت منذ دخول الناخب وحتى خروجه من المركز وعلى كافة التسهيلات التي تقدمها اللجنة وفريق المتطوعين بها.

وكانت اللجان الثلاث، قد فتحت أبوابها من الساعة الثامنة صباح أمس، وقد لوحظ وجود إقبال من قبل المرأة في خورفكان وكلباء ودبا الحصن، سيما من الفئات ما بين 20 إلى 30 سنة، ومن بين الرجال نافس كبار المواطنين الشباب في الحرص على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجلس الاستشاري بمدن المنطقة الشرقية.

وقال راشد عبيد الزعابي من لجنة كلباء: «التنظيم جيد وموفق من رئيس المركز واللجنة العليا، والحقيقة فترة التصويت وجيزة، وهذا إنجاز يشجع على الحضور والتصويت، وما من شك أن التنظيم يسهم بشكل فاعل في إنجاح العملية الانتخابية».

ولفت، إلى أن الانتخابات صحيح قناعات، ولكن في النهاية الكثير يذهب لاختيار من يعرفه ومن عرف أفكاره وإسهاماته بشكل وثيق وشخصي، ولا أعتقد أن ناخباً من كلباء يذهب لينتخب شخصاً لا يعرفه أو يعرفه من خلال الدعاية الانتخابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإعلانات الشوارع فقط.

من جانبه، قال خالد أحمد المطروشي لجنة كلباء: «تجربة انتخابية فريدة ومحترمة، لا ضغوط ولا مساومات ولا محابة، المناخ العام حر تماماً، وما عليك إلا أن تدلي بصوتك وتخرج في صمت وهدوء تام، إنها تجربة ديمقراطية تسبق ديمقراطيات العام الحر والمتقدم».. كان برفقتي والدي وهو من كبار المواطنين 70 عاماً، ومنذ أن وصلنا إلى مركز كلباء الانتخابي بجامعة الشارقة، حتى قام متطوع بإحضار كرسي متحرك ونقل والدي إلى صالة التصويت ليصوت ويقترع وهو جالس دون أدنى مجهود.

وفي مركز خورفكان الانتخابي، توافد العشرات للتصويت منذ الصباح، وانتشر المتطوعون في كافة أرجاء المركز لتوجيه الناخبين حول خط السير الصحيح للوصول إلى الصندوق. وقالت شيخة عبدالله النقبي: «لقد اصطحبت أبنائي الصغار معي لرؤية هذا اليوم المهم في كل عام، واصطحابي للأطفال هدفه رؤيتهم للممارسة الديمقراطية الرشيدة والشفافة في إمارة الشارقة، وحتى يتعودوا على أجواء الديمقراطية الإيجابية في دولة الإمارات».

ولفتت حليمة المنصوري، مركز خورفكان الانتخابي، إلى أن الشارقة تعطي دائماً علامات ودروساً للأجيال من أجل التعلم واكتساب المعرفة.