انتخابات «استشاري الشارقة»: إقبال كبير في خورفكان

فهد بوهندي (خورفكان)

تواصل إقبال الناخبين على مركز التصويت في خورفكان التابع للجنة انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لليوم الثاني على التوالي، وقد حرصت الدائرة الانتخابية في مدينة خورفكان على توفير البيئة المناسبة لاستقبال وتصويت الناخبين مع التسهيلات كافة.

وأكدت المهندسة فوزية القاضي، رئيس اللجنة في خورفكان، أن الانتخابات عملية إيجابية ترتقي بالوطن والمواطن، وشهد اليوم الأول والثاني إقبالاً كبيراً من المواطنين وهو ما يعكس نجاح العملية الانتخابية.

والتقت «الاتحاد» بالناخبين الذين أكدوا حرصهم على المشاركة في العملية الانتخابية، وقال المواطن سيف المنصوري إن المسؤولية كبيرة بالنسبة للأعضاء المرشحين، لأن المواطن اختار مرشحه، وهو يتطلع للشخصية التي تستطيع تحقيق طموحه، لذا يجب على العضو المنتخب أن يكون أهلاً لهذا المكان.

وقالت الناخبة شمة سالم النقبي: «نلاحظ الارتفاع الكبير في أعداد الناخبين المسجلين للمشاركة في الاقتراع هذه الدورة، وهذا دليل على زيادة الوعي والحس الانتخابي للناخبين على أهمية العملية الانتخابية، ومن الضروري أن يدرك الجميع ضرورة اختيار المرشح ذي الكفاءة».

إنذار مرشح في خورفكان كرر التصويت لنفسه

وجهت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أمس، إنذاراً إلى أحد المرشحين من مدينة خورفكان لمخالفته قواعد الانتخاب والتعليمات الصادرة عنها وإخلاله بنظام التصويت في المركز الانتخابي لمدينة خورفكان من خلال محاولته تكرار التصويت لنفسه بما يضر بسير العملية الانتخابية.

ووفقاً للمستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، اتخذت اللجنة قرارها بإنذار أحد المرشحين استناداً إلى المرسوم الأميري رقم 59 لسنة 2015 وتعديلاته بشأن تنظيم انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 2019 وتعديلاته بشأن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وذلك لمقتضيات حسن إدارة وسير العملية الانتخابية.