«دبي لرعاية النساء والأطفال» تنظم فعالية «مدينة التسامح»

دبي (الاتحاد) نظمت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال فعالية «مدينة التسامح»، ضمن الأسبوع الوطني الثالث للوقاية من التنمر في البيئة المدرسية والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، فعالية في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال.

واستهدفت الفعالية نحو 60 طالباً وطالبة من المدارس الحكومية في إمارة دبي، وتضمنت أنشطة تعليمية ترفيهية للأطفال يتعلمون من خلالها مفاهيم إيجابية مثل التسامح والتعاون والاحترام والصداقة وغيرها.

وعبرت عفراء البسطي، مدير عام المؤسسة عن شكرها لمستشفى الجليلة لجهوده في دعم القضايا المجتمعية وخاصة قضية مواجهة التنمر والوقاية منه، مشيرة إلى أهمية التعاون بين مختلف الجهات سواء في القطاع الحكومي أو الخاص لخدمة القضايا المجتمعية.

وأضافت أن الفعالية ركزت على تعزيز أربعة قيم رئيسة لدى الأطفال لمواجهة التنمر، وهي: التسامح والاحترام وتحمل المسؤولية والتعاطف، حيث تشير العديد من الدراسات إلى أن أغلب حالات التنمر تقع نتيجة غياب واحدة أو أكثر من تلك القيم لدى الطفل.

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