سحب المياه من الشوارع وصيانة الإشارات في رأس الخيمة

محمد صلاح (رأس الخيمة)

شهدت إمارة رأس الخيمة أمس أمطاراً خفيفة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة وواصلت دائرة الخدمات بالإمارة أعمال سحب المياه من المناطق المنخفضة وشوارع الإمارة، وتلقت الدائرة 433 بالغاً من الأهالي والجهات، متعلقة بقطاع الطرق وسقوط الأشجار وأعطال الإشارات الضوئية، وشهدت المناطق الطبيعية بالإمارة توافد الكثير من الأهالي والمقيمين من محبي المناطق الطبيعية لمشاهدة الغيوم والأمطار الخفيفة التي هطلت على الإمارة أمس، وأقبل العديد منهم على شراء أدوات التخييم والحطب.

وأوضح عيسى الشامسي نائب مدير دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة رئيس لجنة الطوارئ أن اللجنة واصلت عملها في سحب المياه من الشوارع والمناطق المنخفضة مصل الظيت وخت والقصيدات والحيل وخت والفحلين وسهيلة والدقداقة والرفاعة وجلفار وغيرها.

وأضاف: سحبنا نحو 6 ملايين جالون من المياه منذ بداية الأمطار واستقرار الأجواء وسنواصل سحب المياه خلال الفترة المقبلة لتسهيل وضمان إنسيابية الحركة المرورية بشوارع الإمارة، وتلقت الدائرة نحو 13 بلاغاً خاصاً بالطرق وعدداً من البلاغات عن تعطل إشارة ضوئية، وتساقط أشجار وتجمع مياه بمجموع 417 بلاغاً.

من ناحيته، أوضح المهندس أحمد السيد بان المدير التنفيذي لمؤسسة الأشغال التابعة لدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أن المؤسسة شرعت على الفور في إجراء الصيانة اللازمة للطرق التي تعرضت للانجراف الجانبي بسبب قوة مياه الأمطار.

وأضاف: تعمل الدائرة حالياً على خطة لتطوير التقاطعات والدوارات وقد انتهينا من تقاطع المنار مول وبدأنا في تقاطع مركز المعارض، مشيراً إلى أن خطط التطوير ستشمل صيانة ورفع كفاءة هذه التقاطعات والإشارات الضوئية. إلى ذلك، جذبت الأجواء الماطرة المصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة الجمهور للمناطق الطبيعية في إمارة رأس الخيمة والتي تشهد في مثل هذا التوقيت من العام إقبالاً كبيراً من السياح والزوار من داخل وخارج الدولة للاستمتاع بأجواء الإمارة واكتساء المناطق الجبلية والصحراوية باللون الأخضر.