الامارات | «المركز الوطني» ينقذ سويدياً تدهورت دراجته النارية

شكرا لقرائتكم خبر عن «المركز الوطني» ينقذ سويدياً تدهورت دراجته النارية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفّذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ، أول من أمس، مهمة إنقاذ وإخلاء طبي لمصاب في منطقة الظفرة إلى مستشفى مدينة زايد.

وتلقى المركز بلاغاً من غرفة عمليات شرطة أبوظبي يفيد بوجود مصاب سويدي، يبلغ من العمر 49 عاماً، إثر حادث تدهور دراجة نارية في صحراء منطقة الظفرة، ما أدى إلى إصابته بإصابات بليغة، ولا يستطيع الحركة، ومعه خمسة أشخاص من دول أوروبية مختلفة.

وعليه تم إعطاء طائرة البحث والإنقاذ التابعة للمركز أمر الإقلاع، وتمرير الإحداثيات للطيار، وعلى الفور تم تحريك الطائرة المتمركزة في قاعدة ليوا الجوية إلى المنطقة. وتم إخلاء وإنقاذ المصاب ونقله إلى مستشفى مدينة زايد لتلقي العلاج اللازم.

ويهدف المركز الوطني للبحث والإنقاذ إلى تقديم خدمات البحث والإنقاذ البري والبحري والجوي في الدولة، والسيطرة عليها، بالتنسيق مع الجهات المعنية بعمليات البحث والإنقاذ.