مونتريال (وام) يجتمع أعضاء مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو» الاثنين المقبل بمونتريال في كندا لانتخاب رئيس جديد للمنظمة من بين ثلاثة مرشحين تتقدمهم الكابتن عائشة الهاملي أول امرأة تمثل الإمارات في مجلس المنظمة وأصغر المرشحين سنا وأول امرأة ترأس مجلس «إيكاو» في حال فوزها بالمنصب.

وتتمتع مرشحة الإمارات عائشة الهاملي بخبرات كبيرة تؤهلها للفوز بمنصب رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني بالإضافة إلى كونها مرشحة إماراتية تمثل المنطقة في المنظمة. وأكدت الهاملي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» احترامها لمبدأ الحياد المُتَّبع في نظام منظمة الأمم المتحدة والعمل لصالح جميع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للطيران المدني، مشيرة إلى أنها ستسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة لقطاع النقل الجوي على مستوى العالم كون النقل الجوي حافزا مهما لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت الهاملي أنها ستعمل بعد فوزها على تحقيق التوافق بين الدول الأعضاء من دون استثناء ولا تمييز وإطلاق مبادرات وحملات دولية لتعزيز سلامة وأمن الطيران المدني الدولي، إضافة إلى التعامل بمزيد من الجدية والمسؤولية مع القضايا البيئية والتغييرات المناخية والشمولية لكافة الدول الأعضاء والأقاليم المختلفة.

وأضافت أن ترشحها لمنصب رئيس مجلس منظمة «إيكاو» يمثل امتدادا للعلاقات الطيبة والثقة التي تتمتع بها الإمارات على الصعيد الدولي كونها تعمل مع دول العالم في دعم وتعزيز قطاع الطيران لديها من خلال مختلف البرامج والمبادرات.

وأشارت مرشحة الإمارات لرئاسة «إيكاو» إلى دور الإمارات الرائد في قطاع الطيران المدني على مستوى العالم كونها إحدى الدول المؤثرة في هذا القطاع الحيوي والداعمة لجهود المنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو» لتحقيق استدامة ونمو القطاع عالميا.

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كانت هذه تفاصيل خبر مرشحة الدولة لرئاسة «إيكاو»: دور عالمي رائد للإمارات في قطاع الطيران المدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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