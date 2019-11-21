الامارات | إنذار بحق مرشح لانتخابات «استشاري الشارقة» صوّت لنفسه مرتين

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجهت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، اليوم، إنذارا إلى أحد المرشحين لمخالفته قواعد الانتخاب، وإخلاله بنظام التصويت في المركز الانتخابي لمدينة خورفكان، من خلال محاولته تكرار التصويت لنفسه بما يضر بسير العملية الانتخابية.
ووفقا لرئيس اللجنة، المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، اتخذت اللجنة قرارها بإنذار المرشح، لمقتضيات حسن إدارة وسير العملية الانتخابية.
ودعا بن نصار المرشحين المعتمدين في الهيئات الانتخابية التسع لإمارة الشارقة، إلى الالتزام بشروط وقواعد الانتخاب.
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