محمد بن زايد يواصل تقبل التعازي بوفاة سلطان بن زايد

تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة التعازي في وفاة المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان من فخامة أشرف غاني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية ووفود عدد من الدول الشقيقة والصديقة والهيئات الحكومية، إضافة إلى عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين وجموع المعزين.

كما قدم فخامة الرئيس الأفغاني والوفود التعازي إلى نجلي الفقيد الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان والشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويلهم عموم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان.

فقد تقبل سموه ونجلا الفقيد التعازي، في قصر المشرف في أبوظبي، من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن مقرن بن عبد العزيز آل سعود ممثلا عن صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود عضو مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود نائب أمير منطقة مكة وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود وزير الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية وصاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد المستشار الخاص لجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة ومعالي الشيخ محمد سعيد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية في السلطنة وسمو الشيخ علي بن عيسى بن سلمان آل خليفة وزير شؤون الديوان الملكي في مملكة البحرين ومعالي ليما ميقيرسا وزير الدفاع في أثيوبيا.

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كما قدم واجب العزاء في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان .. سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم.

ونقلت الوفود تعازي قادة بلدانهم إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان متمنين لسموه دوام الصحة والعافية.

وتقبل التعازي إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كل من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، وسمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي وعدد من الشيوخ.