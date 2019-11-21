كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن مطعم شهير في لندن قريباً في دبي

من المقرر افتتاح مطعم روكا الحائز على جوائز في لندن في دبي مطلع العام المقبل.

يقع مطعم روكا دبي، وهو المطعم الخامس للعلامة التجارية الشهيرة في فندق مي ميليا، الذي سيفتتح أبوابه العام المقبل داخل ذا أوبس في الخليج التجاري.

وسيكون روكا دبي أول محطة دولية للعلامة الشهيرة Robata، مع وجود مواقع موجودة بالفعل في مايفير في لندن، وكناري وارف، وألدويش، وشارلوت ستريت.

سيكون للمفهوم ، وهو من بنات أفكار مؤسس زوما راينر بيكر، مساحة تتسع لـ 185 دينار في موقعه في الطابق الأول في الخليج التجاري على مساحة 7،437 قدمًا مربعة.

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وبالإضافة إلى مساحة المطعم الداخلية الأنيقة ذات الطابع الصناعي، سوف يكون Roka Dubai أيضًا موطنًا لتراس في الهواء الطلق مع مساحة تتسع لـ 64 ضيفًا إضافيًا.

وتشتهر العلامة التجارية في لندن بمأكولاتها اليابانية الراقية، والتي تركز على الأطباق مباشرة من شواية Robata. وهي طريقة للطهي مستوحاة من الأساليب التقليدية التي يستخدمها الصيادون اليابانيون في طهي الأسماك على متن قواربهم باستخدام الفحم.

ويترافق افتتاح مطعم روكا دبي مع الذكرى 15 لمطعم روكا الرائد في شارع شارلوت، بحسب موقع واتس أون.