كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| نظرة على شاطىء وايت بيتش الجديد في دبي

يتميز نادي الشاطئ الجديد بمسبح كبير ومطعم متوسطي ريفي.

سيفتح الشاطئ الأبيض المرتقب أبوابه يوم السبت 23 نوفمبر، ليقدم وجهة نهارية حالمة.

ويوجد سطح خشبي أبيض مملوء بطاولات ردهة مبطنة باللون الأزرق تؤدي إلى الشاطئ الرملي الأبيض البكر المليء بأشجار النخيل. وستجد هناك كراسي للتشمس وأسرّة نهارية تصطف على الرمال مظللة بالمظلات المصنوعة من الكروشيه.

ويوفر النادي حمام سباحة لا متناهي مع خلفية مميزة لأفق المدينة، بحسب موقع واتس أون.

Advertisements

النادي مفتوح يوميًا من الساعة 10 صباحًا إلى 10 مساءً ، وتبلغ تكلفة كراسي الاستلقاء 200 درهم في أيام الأسبوع مع 100 درهم للطعام والشراب، و 300 درهم في عطلة نهاية الأسبوع مع 150 درهم للطعام والشراب.

الشاطئ الأبيض، أتلانتس النخلة، نخلة جميرا، دبي، يوميًا من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 12 صباحًا هاتف: 044262000