- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| نظرة على شاطىء وايت بيتش الجديد في دبي
يتميز نادي الشاطئ الجديد بمسبح كبير ومطعم متوسطي ريفي.
سيفتح الشاطئ الأبيض المرتقب أبوابه يوم السبت 23 نوفمبر، ليقدم وجهة نهارية حالمة.
ويوجد سطح خشبي أبيض مملوء بطاولات ردهة مبطنة باللون الأزرق تؤدي إلى الشاطئ الرملي الأبيض البكر المليء بأشجار النخيل. وستجد هناك كراسي للتشمس وأسرّة نهارية تصطف على الرمال مظللة بالمظلات المصنوعة من الكروشيه.
ويوفر النادي حمام سباحة لا متناهي مع خلفية مميزة لأفق المدينة، بحسب موقع واتس أون.
النادي مفتوح يوميًا من الساعة 10 صباحًا إلى 10 مساءً ، وتبلغ تكلفة كراسي الاستلقاء 200 درهم في أيام الأسبوع مع 100 درهم للطعام والشراب، و 300 درهم في عطلة نهاية الأسبوع مع 150 درهم للطعام والشراب.
الشاطئ الأبيض، أتلانتس النخلة، نخلة جميرا، دبي، يوميًا من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 12 صباحًا هاتف: 044262000
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| نظرة على شاطىء وايت بيتش الجديد في دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سنيار وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.