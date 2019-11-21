كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن إيطاليا تعرض تكنولوجيا الفضاء في معرض إكسبو دبي 2020

قال مسؤولون في مؤتمر صحفي في دبي إن الجناح الإيطالي سيعرض أحدث تقنياته في قطاع الطيران في معرض إكسبو 2020.

وقال اليساندرو بروفومو، الرئيس التنفيذي لشركة ليوناردو ، في معرض دبي للطيران 2019، الذي يجري حالياً في دبي وورلد سنترال “سنقدم بعضًا من أحدث الحلول التكنولوجية، إنها طريقة للإسهام في تقدم المجتمع وتحسين العلاقات مع الإمارات. وسيكون معرض إكسبو دبي 2020 قاعدة لجمع مختلف القطاعات والأشخاص المختلفين والجغرافيا المختلفة”.

وأعلن باولو جليسينتي المفوض العام لإيطاليا لمعرض إكسبو 2020 دبي، عن تعيين ليوناردو كراعٍ للجناح في مؤتمر صحفي.

وأضاف “نريد أن نأتي إلى هذا المعرض بتقنيات حديثة، ولدينا كفاءة قوية في مجالات مثل الفضاء وإدارة الموضوع البيئي. وستُظهر إيطاليا قدراتها الخاصة. نريد أن نظهر مع لاعبين آخرين في هذا الحدث الدولي المهم”.

ويقع الجناح الإيطالي بين منطقتي الفرصة والاستدامة ضمن موقع Expo 2020، بالقرب من أجنحة الهند وألمانيا والمملكة العربية السعودية واليابان والولايات المتحدة. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 28000 شخص سيزورون جناح إيطاليا يوميًا وأكثر من خمسة ملايين خلال فترة ستة أشهر، بحسب خليج تايمز.

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قال جليسينتي إن العمل في الجناح سيبدأ الشهر المقبل وسيكتمل في أوائل الصيف، أي حوالي ثلاثة إلى أربعة أشهر قبل بدء الحدث الضخم في أكتوبر 2020، مضيفاً أن الفضاء هو نموذج مثالي للنهج التعاوني للابتكار والاستدامة بين إيطاليا ودولة الإمارات.

وأضاف “إن النهج التعاوني والنموذج الذي تنافس إيطاليا به اليوم في جميع أنحاء العالم ناجحان ويحظيان بالإعجاب. إن قدرة إيطاليا على دمج المهارات والكفاءة والدراية مع المناطق والأشخاص بطريقة متناغمة هي ما سنحمله معنا إلى معرض إكسبو 2020″.

ويتمثل موضوع إيطاليا الأساسي -” الجمال يربط بين الناس “- في الإشارة إلى التقنيات المبتكرة المرتبطة بالمهارات الإبداعية التي يمكن أن تفعلها لتوليد مستقبل أفضل من خلال ربط اكتشافات الفضاء بمراقبة الأرض والبحر، والتنقل الآمن والسريع وإدارة الأزمات والتنمية المستدامة.

وقال نيكولا لينر ، سفير إيطاليا في الإمارات إن الحكومة تدعم الشركات المشاركة في الجناح. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي “ليوناردو تساعد على المساهمة بالنمو في مجتمعاتنا بشكل أساسي من خلال حلول التنقل والاتصال السريعة”.