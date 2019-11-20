الامارات | سهرة في ملهى ليلي تقود شاب للمحاكمة بتهمة "الاعتداء"

شكرا لقرائتكم خبر عن سهرة في ملهى ليلي تقود شاب للمحاكمة بتهمة "الاعتداء" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة جنايات أبوظبي، نظر قضية اتهام شاب "عربي الجنسية" بالاعتداء على آخر بالضرب نتيجة شجار نشب بينهما في ملهى ليلي بأحد الفنادق في أبوظبي، وقررت تأجيل القضية إلى جلسة 10 ديسمبر المقبل للمرافعة مع التصريح لوكيل المتهم بتصوير ملف القضية والحصول على نسخة من مقاطع الفيديو التي وثقت كافة مراحل الواقعة.

وترجع تفاصيل القضية، التي تم توثيقها من خلال كاميرات المراقبة بالفندق، إلى حدوث مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه، خلال تواجدهما بملهى ليلي في أحد الفنادق الشهيرة في أبوظبي، والتي تم على أثرها قيام أمن الملهى بإخراج المتهم من المكان، إلا أنه ظل واقفاً أمام مدخل الملهى معترضاً على قرارهم بإخراجه، وفور خروج المجني عليه من الملهى بعد مرور أكثر من ساعتين، واثناء مغادرته للفندق، اعترضه المتهم وحدث بينهما مشادة كلامية إلا أن أمن الفندق وأحد أصدقاء المجني عليه قاموا بالفصل بينهما وتم منع المتهم من اللحاق بالمجني عليه

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ووثقت كاميرات الفندق، قيام المتهم باللحاق بالمجني عليه مرة أخرى عند باب الفندق الرئيسي ونشوب مشادة كلامية أخرى قام خلالها المجني عليه بدفع المتهم في صدره وصفعه وركله، وعقب الفصل بينهما عاود المتهم للشجار مرة أخرى وقام بأداء بعض الحركات القتالية لرياضة الكاراتيه، ثم قام بالاشتباك مع المجني عليه وصديقه وأحدث بهما الإصابات الواردة في التقرير.

وأرجع المتهم خلال الجلسة، سبب انتظاره أمام مدخل الملهى والامتناع عن الانصراف، أن هواتفه وحافظة نقوده كانت بداخل الملهى، حيث قام أفراد أمن الملهى بإخراجه دونهما، مشيراً إلى انه كان يقصد من اللحاق بالمجني عليه تسوية الخلاف، إلا أنه قام بالتعدي عليه لفظياً بالسب والاعتداء عليه بدنياً وهو ما أخرجه عن شعوره ودفعه للاشتباك معه.

كما قامت هيئة المحكمة خلال الجلسة بالاطلاع على كافة مقاطع الفيديو (البالغ عددها 18 مقطع) المرفقة والمصورة من كاميرات الفندق، وقررت تأجيل القضية للمرافعة.