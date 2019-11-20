الامارات | شرطة عجمان: سقوط سقف معرضي سيارات في عجمان ولا إصابات

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عجمان: سقوط سقف معرضي سيارات في عجمان ولا إصابات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسببت الرياح القوية نتيجة المخفض الجوي الذي تمر به المنطقة بسقوط سقف معرضي سيارات بمنطقة الجرف بعجمان. وأفاد المقدم محمد مبارك الغفلي رئيس مركز شرطة الجرف الشامل بورود بلاغ عن وقوع سقف على السيارات في بمنطقة معارض السيارات في منطقة الجرف نتيجة للرياح القوية المصحوبة بالأمطار. وعلى الفور انتقلت دوريات الشرطة والدفاع المدني إلى المكان، حيث تضررت سيارتين وخمس حافلات كانت مركونة في المعرضين، ولم ينتج عن سقوط السقف أي إصابات بشرية، وتم تأمين المكان واتخاذ الإجراءات اللازمة. ودعا الجمهور والسائقين إلى الالتزام بقوانين السير والمرور وتجنب القيادة بسرعة وتهور، متمنيا السلامة للجميع. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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