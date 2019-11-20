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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أول مطعم بريك في أبوظبي
يتم طهي جميع الأطباق في المطعم الجديد باستخدام أفران قرميد تشعل بأخشاب أشجار البلوط والأرز الزيتون.
ومن أبرز معالم الأطعمة في القائمة دجاج Spatchcock المتبل بالزنجبيل والفلفل الحار والكزبرة والليمون.
بالإضافة إلى ذلك، يتم تقديم أطباق مثل سمك السلمون والأرز مع الليمون والكراميل، كما يتم تقدم الحلويات اللذيذة مع الشوكولاته البلجيكية، hotelnewsme.
يقول ريتشارد كولينز، المدير العام الإقليمي في ألوفت أبوظبي: “من الضروري بناء علامة تجارية وفريق قويين عند تطوير علامة تجارية فريدة مثل BRICK. أثناء تجميع واختيار الأطعمة والمشروبات في BRICK، عمل الفريق بلا هوادة لضمان حصولنا على المعادلة بأكملها بشكل صحيح. وبينما ركزنا على تقديم قائمة طعام رائعة، فقد تأكدنا أيضًا من السعر بشكل صحيح حتى لا يحتاج الضيوف إلى البحث عن خصم عند تناول الطعام في بريك”.
وأضاف: “عندما أنشأنا Brick، أردنا إنشاء ومطعم فريد حقًا وبأسعار معقولة ولكنه متطور ومبدع. وأردنا أن نقدم مفهوماً جديداً إلى مشهد الطعام في أبو ظبي”.
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