الامارات | سيدتان تنقذان عاملين أثناء تنظيف زجاج برج بعجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن سيدتان تنقذان عاملين أثناء تنظيف زجاج برج بعجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استطاعت سيدتان من جنسية دولة عربية أخرى اجنبية، إنقاذ عاملين علقا خلال عملية تنظيف زجاج واجهة برج سكني على كورنيش عجمان، بسبب هبوب رياح شديدة مفاجئة صباح اليوم.

وقال مدير إدارة المراكز بالإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان المقدم رائد عبيد الزعابي، إن بلاغا ورد في تمام الساعة التاسعة صباحاً يفيد بوجود شخصين عالقين داخل منصة كهربائية معلقة تستخدم في تنظيف الواجهات الزجاجية في برج على كورنيش عجمان، ونتيجة الرياح الشديدة أدى إلى تأرجح المنصة وعدم ثباتها.

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وأضاف الزعابي أن السيدتين قامتا بإنقاذ العاملين من خلال نافذة الشقة في الطابق التاسع حيث تمكنتا من إمساك سلك المنصة المار على نافذتهن من الخارج، و أمسكتا به حتى وصول فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث، ونتج عن ذلك اصابتهن بإصابات بسيطة تم التعامل معها في موقع الحادث عن طريق الاسعاف الوطني، وتم التعامل بشكل احترافي مع الموقف حيث قامت الفرقة بتثبيت المنصة وإنزال العاملين من دون تعرضهم لإصابات.

وقال المقدم رائد الزعابي إنه بالنسبة للشركات التي تعمل مجال التنظيف وصيانة المباني هناك اشتراطات للأمن والسلامة للعمال يجب على هذه الشركات والمسؤولين بها مراعاتها، حيث يجب اتخاذ إجراءات صارمة تضمن سلامة العمال الذين يقومون بهذا العمل، خصوصاً في الأبراج المرتفعة تشمل نوعية السقالات والمنصات المعلقة والمصاعد المعلقة فيجب عدم العمل في الأجواء الغير المستقرة عند هطول الأمطار وهبوب الرياح، لأن أي تفريط أو فقدان لشرط واحد يمكن أن ينتج عنه كارثة، مضيفاً أن القانون يقرر عقوبات شديدة على المخالفين لهذه الاشتراطات.

وأشاد المقدم الزعابي بالموقف البطولي التي قامت به السيدتان حيث تمكنا من سحب سلك المنصة المعلقة من خلال نافذة الشقة في البرج السكني من أجل حماية العمال من السقوط لحين وصول فرق الدفاع المدني لإنقاذهم.