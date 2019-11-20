الامارات | "الكهرباء والمياه" تدعو إلى عدم استخدام الأجهزة والوصلات الكهربائية المبللة

شكرا لقرائتكم خبر عن "الكهرباء والمياه" تدعو إلى عدم استخدام الأجهزة والوصلات الكهربائية المبللة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء جميع العملاء إلى أهمية اتخاذ التدابير اللازمة والحذر من المولادات الكهربائية، وذلك نظرا لما تشهده الدولة من تقلبات بحالة الطقس وسقوط للأمطار. وتفصيلاً، قامت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بإرسال رسائل نصية لجميع عملائها تتضمن: عزيزي المتعامل: نظرا لبدء موسم الأمطار في الدولة، وحفاظا على أمنكم وسلامتكم تدعوكم الهيئة الى الابتعاد عن المحولات والعدادات والتوصيلات الكهربائية وتجنب تشغيل وإطفاء الأجهزة والمفاتيح الكهربائية في حال كانت مبللة.. سلامتكم أولويتنا. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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