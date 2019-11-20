كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن سلسلة برغر أمريكية شهيرة تفتتح فرعاً جديداً في دبي

أعلنت شركة Freddy’s Frozen Custard & Steakburgers عن افتتاح مطعم للوجبات السريعة في نخيل مول الشهر المقبل.

ومن المقرر افتتاح المطعم في 10 ديسمبر، ويمتد على مساحة 2،100 قدم مربعة في نخيل مول مع ديكور مستوحى من الخمسينيات، ويقع المطعم بجوار دور السينما في المول.

وقال يوسف خطار، العضو المنتدب لمجموعة Tastebuds Group التي تدير فريديز في دبي “نحن متحمسون للغاية للافتتاح في نخيل مول، مع مساحة جديدة ومثيرة من المؤكد أنها ستستقطب الكثيرين بفضل مزيجها المثالي من شركات البيع بالتجزئة ومحلات بيع الأغذية والمشروبات وأماكن الترفيه”.

وأطلقت فريدي مؤخرًا شراكة توصيل على مستوى المدينة مع جميع مزودي خدمات التوصيل الرئيسيين بما في ذلك Zomato و Deliveroo و Uber Eats و Talabat.

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وأضاف خطار: “هذا الافتتاح الجديد مهم أيضاً لأنه سيسمح لنا بتوسيع نطاق خدمات التوصيل إلى نخلة جميرا والمجتمعات الأخرى في جميع أنحاء دبي الجديدة”.

وتسأسست فريديز عام 2002 من قبل سكوت ريدلير وبيل وراندي وفريدي سيمون، وتقدم مزيجًا من شرائح اللحم المطبوخة حسب الطلب، والهوت دوغ في فيينا، والبطاطا المقلية مع صلصة فريدي فرايز الشهيرة والكاسترد المجمد خلال اليوم، بحسب أريبيان بيزنس.