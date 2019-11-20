آخر المقالات, الإمارات مشاركة

كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 20 نوفمبر 2019

بالصور| زراعة أسماك السلمون في دبي

قال بدر بن مبارك الرئيس التنفيذي لشركة فيش فارم إن زراعة سمك السلمون في الصحراء “شيء لم يكن أحد يتخيله”. “هذا بالضبط ما نفعله في دبي”.

داخل المرفق، تتقلب تدفقات المياه ودرجات الحرارة لتهيئة أكثر الظروف المرغوبة لسمك السلمون الذي يعيش في أربعة خزانات واسعة.

وقال مبارك لوكالة فرانس برس: “خلق البيئة (المناسبة) للسلمون كان أصعب ما واجهناه. لكننا توصلنا إلى فكرة المياه المظلمة التي تشبه المياه العميقة، بالإضافة إلى إيجاد تيار قوي بنفس الملوحة ودرجة حرارة المحيط الأطلسي”.

Advertisements

واشترت شركة Fish Farm حوالي 40.000 من الإصبعيات – أو الأسماك الصغيرة- من مفرخ في اسكتلندا وآلاف البيض من أيسلندا للمنشأة في منطقة جبل علي جنوب دبي.

وتنتج مزرعة الأسماك ما بين 10000 إلى 15000 كيلو جرام من سمك السلمون كل شهر، بحسب غلف نيوز.

وقال مبارك: “تستورد الإمارات حوالي 92 في المائة من أسماكها من الخارج، والهدف اليوم هو أن نكون قادرين على تلبية (هذا الطلب) على الواردات داخلياً، حتى نحقق الأمن الغذائي”.