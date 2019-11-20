الامارات | مدارس خاصة تلزم المعلمين وإلإداريين بالدوام اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس خاصة تلزم المعلمين وإلإداريين بالدوام اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبلغ إداريون في مدارس خاصة في إمارة الشارقة، "الإمارات اليوم"، بأن إدارات مدارسهم ألزمتهم وزملاءهم المعلمين أن يداوموا اليوم (الأربعاء)، على الرغم من أن قرار وزارة التربية والتعليم الخاص بتعطيل الدراسة، شمل الطلبة والمعلمين والإداريين في المدارس الخاصة والحكومية بدبي والإمارات الشمالية.

وقال الإداريون الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم، "إن إدارات المدارس أجبرتنا على الدوام في هذا اليوم الذي يشهد حالة طقس سيئة، ونحن مطالبون بالاستمرار في المدارس من الثامنة صباحاً حتى الثالثة عصراً، من دون أن نؤدي أي مهام تذكر"، مطالبين بأن تتم معاملتهم مثل أقرانهم في المدارس الحكومية والخاصة الذين حصلوا على إجازة اليوم، حفاظاً على سلامتهم في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها الدولة.

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من جانبه، قال مدير عام هيئة التعليم الخاص في الشارقة، علي الحوسني، لـ"الإمارات اليوم": "إن قرار الهيئة الذي صدر أمس، كان خاصاً بتعطيل الدوام للطلبة في المدارس الخاصة بالإمارة، فيما قرار تعطيل الإداريين والمعلمين فهو شأن خاص بكل مدرسة، إذ من حقها منحهم إجازة أو مطالبتهم بالدوام".

وكانت وزارة التربية والتعليم، أصدرت أمس (الثلاثاء)، قراراً بتعطيل الدراسة بجميع المدارس في إمارة دبي والشارقة ورأس الخيمة وعجمان وأم القيوين والفجيرة الحكومية والخاصة، مشيرة إلى أن التعطيل يشمل الطلبة والهيئة الإدارية والتدريسية.

وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي عن تعطيل الدراسة في جميع المدارس الحكومية والخاصة بمدينة أبوظبي، وذلك على خلفية توقعات الأرصاد الجوية بعدم استقرار الطقس اليوم.