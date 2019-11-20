الامارات | بالفيديو.. شاهد البرق يضرب بأم القيوين والغيوم السوداء حولت نهارها إلى ليل

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. شاهد البرق يضرب بأم القيوين والغيوم السوداء حولت نهارها إلى ليل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت إمارة أم القيوين اليوم تساقط أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية ورعد وبرق وبرد مع ساعات الصباح الأولى، حيث ضرب البرق أرضا خالية في منطقة الرملة بأم القيوين وثقها فيديو تداوله رواد مواقع التواصل، فيما حولت السحب السوداء الماطرة نهار أم القيوين إلى ليل نتيجة لتجمع السحب البردية الماطرة، فيما أدت الأمطار الغزيرة إلى تجمع المياه في الطرقات العامة، وخروج المواطنين والمقيمين في الإمارة للاستمتاع بالأجواء الماطرة.

ودعت إدارة الدفاع المدني بأم القيوين الجمهور عبر صفحتها في انستغرام إلى عدم الوقوف في مجرى السيل أو عبوره، وعدم الاقتراب من مجاري الأودية ولسيول خشية انهيار حوافها، كما دعت السائقين بعدم المجازفة عند القيادة في مجرى السيل حيث أنه من الممكن أن تداهم المياه المندفعة المركبة وقد تؤدي إلى تعرض سائقها للخطر.

وأوضحت أن مياه الأمطار قد تغمر الطرقات والجسور، لذلك يجب على السائقين أخذ المسارات المعتادة باعتبارها الأكثر أمناً، فيما نشرت إدارة المرور والدوريات بأم القيوين دوريات المرور في الطرقات العامة والشوارع التي شهدت تجمع لمياه الأمطار من أجل خفض سرعة المركبات وتحذير السائقين من الاقتراب من مناطق تجمع المياه الأمطار، حيث قامت الإدارة بإبلاغ الجهات المختصة في الإمارة عند مناطق تجمع المياه في الطرقات الحيوية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لشفطها حفاظا على سلامة مستخدمي الطريق.