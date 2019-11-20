الأمطار تعم الدولة.. وتعطيل الدراسة

شهدت معظم إمارات الدولة، اليوم الأربعاء، هطول أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة.
وبدأت حالة عدم الاستقرار الجوي منذ مساء أمس الثلاثاء.
وتم تعطيل الدراسة، اليوم، في جميع مدارس مدينة أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين ورأس الخيمة.. حرصاً على سلامة الطلبة نظراً لتقلبات الطقس والأحوال الجوية السائدة.
وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل حذر من تقلبات في الأحوال الجوية تشهدها الدولة من الجمعة 15 نوفمبر إلى الأحد 24 نوفمبر الجاري.
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