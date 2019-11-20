الامارات | بالفيديو.. أمطار متوسطة وغزيرة على معظم إمارات الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. أمطار متوسطة وغزيرة على معظم إمارات الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت معظم إمارات الدولة هطول أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة، في وقت أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن حالة عدم استقرار جوي بدأت منذ مساء الأمس الثلاثاء . Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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