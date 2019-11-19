محمد بن زايد يتلقى تعازي خادم الحرمين بوفاة سلطان بن زايد

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، قدّم خلاله خالص تعازيه ومواساته بوفاة فقيد الوطن الكبير الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان.
وجاء في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من خادم الحرمين الشريفين.. أعرب خلاله عن صادق تعازيه ومواساته في فقيد الوطن، الشيخ سلطان بن زايد.. داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه".
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