تعطيل الدراسة غداً في مدارس دبي والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين ورأس الخيمة

أعلنت وزارة التربية والتعليم في تغريدة لها، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدراسة في جميع مدارس دبي والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين ورأس الخيمة.. حرصاً على سلامة الطلبة نظراً لتقلبات الطقس والأحوال الجوية السائدة.
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وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل حذر من حالة التقلبات في الأحوال الجوية التي تشهدها الدولة من الجمعة 15 نوفمبر إلى الأحد 24 نوفمبر 2019.
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