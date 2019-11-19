محمد بن زايد يبحث وبيل جيتس التعاون لمواجهة الأمراض الوبائية والمعدية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، في متحف اللوفر، بيل جيتس، المؤسس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا غيتس، الذي يزور الإمارات لحضور فعاليات منتدى «بلوغ الميل الأخير» الذي يعقد في أبوظبي.

ورحب سموه ببيل جيتس في الإمارات، وبحث معه التعاون المشترك لمواجهة الأمراض الوبائية والمعدية في العالم، خاصة مرض شلل الأطفال، والخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها لتحقيق هذا الهدف خلال الفترة الماضية، فضلاً عن دور «منتدى بلوغ الميل الأخير» في حشد الجهود الدولية لمساعدة الشعوب المحتاجة في القضاء على الأمراض الخطيرة التي تتهددها.

وأشاد سموه بالدور الذي تقوم به مؤسسة بيل وميليندا غيتس في التصدي للأمراض على الساحة الدولية، وعبر عن سعادته بالتعاون المثمر مع بيل جيتس في هذا المجال.

Advertisements

وأعرب بيل جيتس عن صادق تعازيه ومواساته في وفاة فقيد الوطن الكبير الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، فيما أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لما أبداه الرئيس من مشاعر طيبة.

اقرأ أيضاً... محمد بن زايد يشهد "منتدى بلوغ الميل الأخير" وتكريم الفائزين بجائزة "ريتش 2019"

حضر اللقاء، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخة حصة بنت محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.