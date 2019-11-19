الامارات | تعطيل الدراسة غداً في مدارس مدينة أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة وعجمان وأم القيوين والفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن تعطيل الدراسة غداً في مدارس مدينة أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة وعجمان وأم القيوين والفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر وزارة التربية والتعليم تعطيل الدراسة غداً بجميع المدارس في إمارة دبي والشارقة ورأس الخيمة وعجمان وأم القيوين والفجيرة الحكومية والخاصة، مشيرة إلى أن التعطيل يشمل الطلبة والهيئة الإدارية والتدريسية. فيما أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي عن تعطيل الدراسة غدا في جميع المدارس الحكومية والخاصة وذلك على خلفية التوقعات الأرصاد الجوية بعدم استقرار الطقس غداً. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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