محمد بن زايد يبحث مع رئيس زيمبابوي تعزيز علاقات التعاون

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، إمرسون منانغاغوا رئيس زيمبابوي وبحث معه علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.
وجاء في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "محمد بن زايد يستقبل إمرسون منانغاغوا رئيس زيمبابوي ويبحث معه تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين ومجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك".
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