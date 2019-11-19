نعى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، الذي انتقل إلى جوار ربه أمس.
وقال معاليه «نتقدم إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وشيوخ آل نهيان الكرام، وأبناء فقيد الوطن الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان بأسمى عبارات المواساة.. رحم الله الفقيد برحمته الواسعة وأسكنه فسيح جناته».
اقرأ أيضاً... الحكام ينعون فقيد الوطن
وأشار معالي صقر غباش إلى المسيرة الحافلة بالإنجازات التي سطرها الراحل الكبير بالمحبة والوفاء كرمز وطني ورجل دولة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس «الاتحادي» ينعى سلطان بن زايد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.