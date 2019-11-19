الامارات | "الأرصاد" يعلن تأثيرات حالة "عدم الاستقرار الجوي" على الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" يعلن تأثيرات حالة "عدم الاستقرار الجوي" على الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن حالة عدم استقرار جوي ستبدأ على المناطق الغربية والبحر اعتباراً من مساء يوم الثلاثاء، وتتحرك باتجاه السواحل بما فيها مدينة أبوظبي والمناطق الشمالية، ثم تمتد على الداخلية والشرقية من الدولة، يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة والبرق والرعد أحياناً.

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وأشار المركز إلى أن الرياح ستكون نشطة السرعة وقوية، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً، فيما يكون البحر مضطرب الموج خاصة مع السحب الركامية.

وتوقع المركز أن تقل السحب تدريجياً يوم الخميس المقبل، كما تنحسر الحالة الجوية ويبقى تأثيرها على المناطق الجنوبية والشرقية من الدولة.

وأوضح أنه من يوم الجمعة إلى الأحد المقبلين، ستبقى بعض السحب مع فرصة سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الغربية والشرقية والشمالية حتى نهاية الفترة.