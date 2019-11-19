حاكم الفجيرة يستقبل رائدي الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة اهتمام الدولة ببناء جيل مبدع مثقف واع متسلح بالعلم والمعرفة وقيم المجتمع الإماراتي، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأهمية بناء الإنسان وإعداده لحياة منتجة وسط عالم يتطور على نحو متسارع.

وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" تمضي قدماً وبخطى ثابتة نحو التقدم والازدهار، وصولاً اليوم إلى إنجازها التاريخي بإرسال ابنها "هزاع المنصوري" كأول رائد فضاء إماراتي وعربي ينطلق إلى محطة الفضاء الدولية.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة، وبحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، رائدي الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي يرافقهم سعادة حمد المنصوري رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء وسعادة يوسف حمد الشيباني المدير العام للمركز والمهندس سالم المري مدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء ومجموعة من موظفي المركز.

ورحب سموه برائدي الفضاء ووفد المركز، مهنئاً إياهم بنجاح المهمة الموكلة لرائدي الفضاء الإماراتيين، مشيراً إلى أن زيارة هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية، وما أنجزه على متنها، حدث تاريخي ومحطة فارقة ضمن سجل الإنجازات الإماراتية.

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وتعرف سموه خلال اللقاء على تفاصيل المهمة التي أنجزها المنصوري من تجارب وأبحاث علمية على متن محطة الفضاء الدولية، إضافة إلى طبيعة التدريبات التي قام بها رائدا الفضاء المنصوري والنيادي في مركز يوري غاغارين لتدريب رواد الفضاء كما اطلع صاحب السمو حاكم الفجيرة على أبرز الأنشطة والمشاريع والبرامج العلمية التي يقوم بها مركز محمد بن راشد للفضاء وما أنجزه من تجارب ودراسات، كما استمع إلى شرح مفصل، من فريق عمل المركز على مستجدات "برنامج الإمارات الوطني للفضاء".

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وثمن وفد مركز محمد بن راشد للفضاء استقبال صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي ، شاكراً سموه على استقبالهم ودعمه الكبير.

حضر اللقاء .. سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في الفجيرة، وسعادة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.