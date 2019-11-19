الامارات | 8 إجراءات لحماية الأسرة داخل المطبخ

شكرا لقرائتكم خبر عن 8 إجراءات لحماية الأسرة داخل المطبخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت إدارة الدفاع المدني في منشور توعوي وزعته على الدوائر الحكومية والفئات المجتمعية بأن هناك 8 إرشادات خاصة واجب اتباعها لحماية الأسرة داخل المطبخ وهي: 1. عدم ترك المطبخ أثناء الطبخ وإعداد وجبات الطعام. 2. مراقبة الطعام أثناء الطبخ وإعداد الطعام. 3. إغلاق الغاز عند الاضطرار لمغادرة المطبخ حتى لو كان لوقت قصير، وإغلاق الباب لمنع دخول الأطفال. 4. ضرورة ترك مسافة متر واحد على الأقل بين مصدر النار والشيء القابل للاحتراق. Advertisements 5. عدم جعل الأطفال يضيئون الشموع داخل المطبخ. 6. وضع الشموع بعيدا عن متناول الأطفال في المطبخ ومصادر إشعالها. 7. وضع الكبريت والولاعات بعيدا عن مصادر النار ومتناول الأطفال. 8. منع الأطفال من الاقتراب من الأفران وقدور الطبخ أثناء استخدامها للطبخ. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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