كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن مختبر جديد للعلوم للأطفال في دبي

افتتح مركز علمي جديد للأطفال أبوابه في مدينة الأطفال في دبي يوم الإثنين.

وتم افتتاح فرع مبادرة الأطفال الألمانية Forscherwelt، أو عالم الباحثين بالشراكة مع بلدية دبي.

ومن المتوقع أن يزور المركز شهريًا حوالي 5000 طفل، تتراوح أعمارهم بين 7 و 11 عامًا، للتعرف على العلوم من خلال تجارب عملية بسيطة.

وقال سيمون باجل رئيس مجلس الإشراف في هنكل، شركة الكيماويات الألمانية التي أنشأت شركة فورشيرويلت: “من السهل الدخول في الطبيعة أو إلى المختبر بدلاً من قراءة كتاب أو إخبارنا بشيء في الفصل الدراسي. مع Forscherwelt، تتاح للطفل الفرصة لمعرفة ما يعنيه أن يكون عالماً والعمل كالباحثين، والتعرف على أسرار الحياة “.

وتم بناء المنشأة الجديدة بعد نجاح برنامج تجريبي مدته سنتان في مدينة الأطفال، وهو مركز لتعليم العلوم في دبي يحتوي على معارض، وقبة فلكية ومركز طبيعي، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

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وقالت نائلة المنصوري، مديرة بلدية مدينة الطفل في دبي، إن هذه المبادرة جزء من خطط الحكومة الفيدرالية لتطوير دبي كمركز للبحث والابتكار.

وقالت السيدة المنصوري: “معظم المختبرات في المدارس تمنح الأطفال الكثير من القواعد الصارمة. وخلال ورش العمل هذه، سيكونون أكثر مرونة في تجربة أفكارهم واختبار فرضيات صحيحة أو خاطئة.”

وسيفتح المركز سبعة أيام في الأسبوع بالمجان للأطفال.