كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أطباء في دبي يعيدون بناء معدة مريض من أمعائه

أعاد أطباء في دبي بناء معدة مريض باستخدام جزء من الأمعاء الدقيقة في جراحة تاريخية في المستشفى السعودي الألماني.

وتم تشخيص إصابة محمد رافت، 66 عاماً، من نيجيريا بسرطان المعدة، وزار العديد من مستشفيات دبي ولكن المستشفى السعودي الألماني فقط كان على استعداد للتعامل مع حالته.

وأكد قسم أمراض الجهاز الهضمي تشخيص سرطان المعدة عن طريق الموجات فوق الصوتية بالمنظار وأوصى بإزالة كاملة للمعدة.

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وتم علاج تمدد الأوعية الدموية عن طريق الدعامات داخل الأوعية الدموية وبعد 24 ساعة خضع المريض لعملية جراحية لمدة ست ساعات لإزالة المعدة وإعادة بناء عضو جديد باستخدام الأمعاء الدقيقة.

المريض الآن بصحة جيدة ويخضع للعلاج الكيميائي للمرحلة الثالثة من السرطان، بحسب غلف نيوز.