كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن محطة جديدة للطائرات العمودية قريباً في دبي

سيتم إنشاء محطة للطائرات العمودية في دبي العام المقبل على مقربة من منطقة إكسبو 2020، بموجب خطط كشفت عنها ليوناردو وفالكون لخدمات الطيران.

وجاء في بيان أن المبادرة التي تم الإعلان عنها في معرض دبي للطيران، ستلبي الطلبات المتزايدة على حركة الرفع الرأسية المستدامة والحديثة، فضلاً عن زيادة الوصول إلى المناطق الحضرية.

وستجمع محطة الطائرات العمودية الجديدة بين مهبط طائرات مروحية وصالة عرض ومناطق صالة في مهبط طائرات مروحية في مدينة واحدة وستدعم تطوير شبكة من الاتصالات من نقطة إلى نقطة لكل من النقل الحضري والاتصالات بين المدن.

وأضاف البيان أنه سيتم تزويد مستخدمي ومسافري خدمات كبار الشخصيات بمستويات الخدمة المتاحة عادة فقط في مرافق المطارات الخاصة الأكبر حجما البعيدة عن وسط المدينة والمناطق الحضرية.

وسوف تستخدم شركة Falcon Aviation Services المحطة الطرفية لتقديم أفضل خدمات نقل الطائرات المروحية في دبي.

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وقال أليساندرو بروفومو ، الرئيس التنفيذي للشركة “هذه مبادرة فريدة من نوعها تدل على أن ليوناردو، مع شركائها الرائدين منذ زمن طويل، يصوغون الطريقة التي سنعمل بها في العقود القليلة المقبلة. نحن فخورون بانضمامنا إلى Falcon Aviation Services في هذا المشروع في دبي والذي سيوفر مستويات غير مسبوقة من خدمات النقل عالية الجودة خلال حدث عالمي مثل Expo 2020. ”

وأضافت الشيخة اليازية بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيسة شركة فالكون للطيران: “نحن متحمسون للغاية للعمل مع ليوناردو في هذا التطور الرائد في مجال النقل الجوي المستدام في دبي لتوفير مستوى لم يسبق له مثيل من خدمات النقل إلى ملايين الزوار خلال أكبر معرض في العالم “.

وأدرجت ليوناردو، المدرجة في بورصة ميلانو للأوراق المالية، في عام 2018 إيرادات موحدة بلغت 12.2 مليار يورو واستثمرت 1.4 مليار يورو في البحث والتطوير.

وتقدم شركة Falcon Aviation عددًا كبيرًا من الخدمات التجارية وخدمات الطيران العامة بما في ذلك ميثاق الطائرات المروحية / كبار الشخصيات وإدارة الطائرات ودعم شامل للخدمة المتنقلة، بحسب صحيفة أريبيان بيزنس.