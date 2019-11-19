أبوظبي (وام) نعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».. أخاه المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الذي وافته المنية أمس.

وأصدرت وزارة شؤون الرئاسة مساء أمس البيان التالي: «بسم الله الرحمن الرحيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. ينعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» أخاه المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولـــة الذي انتقــل إلى جوار ربه اليوم.

وتعلن وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتباراً من اليوم. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم عموم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الدولة ينعى سلطان بن زايد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.