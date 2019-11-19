محمد بن راشد: بصمات خالدة لأبناء زايد

أبوظبي (الاتحاد) قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التعازي إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وعموم آل نهيان الكرام وشعب الإمارات بوفاة المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، جاء ذلك في تغريدة لسموه على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقال سموه: «خالص التعازي لشعب الإمارات ولآل نهيان الكرام في وفاة الشيخ سلطان بن زايد، أبناء زايد لهم بصمات خالدة في دولة الإمارات، أبناء زايد لهم محبة مختلفة في قلب كل إماراتي، أبناء زايد شركاء تأسيس لن ينساهم الزمن، رحم الله الشيخ سلطان وأسكنه فسيح جنانه وألهمنا وشعب الإمارات الصبر والسلوان».

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