الحكام ينعون فقيد الوطن

إمارات الدولة (الاتحاد)

نعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الذي وافته المنية أمس.

وفيما يلي نص البيان: «بسم الله الرحمن الرحيم (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الذي وافته المنية اليوم (أمس).

ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة بصادق العزاء والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وإلى أهل الفقيد وذويه، وعموم آل نهيان الكرام، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

وأعلن ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام في الإمارة اعتباراً من يوم أمس.كما نعى ديوان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الذي وافته المنية أمس.

وفي ما يلي نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم.. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.. صدق الله العظيم.

ينعى ديوان حاكم عجمان المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم (أمس).

وأعلن الديوان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتباراً من يوم أمس.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته، وألهم عموم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

وتقدم صاحب السمو حاكم عجمان بصادق العزاء والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وعموم آل نهيان الكرام، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم صاحب السمو رئيس الدولة وإخوانه وآل نهيان الكرام الصبر والسلوان.

كما نعى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الذي وافته المنية أمس.

وقال سموه «برحيل فقيدنا الكبير الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، فقدت الإمارات أحد رجالاتها الأوفياء، وأحد الذين رافقوا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في بدايات تأسيس الاتحاد.. واليوم ونحن نودعه نستذكر رحلة البناء والطريق الطويلة التي رافق فيها جيل المؤسسين، رحمهم الله جميعاً».

«أتقدم بخالص عزائي إلى أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى آل نهيان الكرام في مصابهم الجلل، وإلى شعب الإمارات الكريم، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

كما نعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الذي وافته المنية أمس.

وفيما يلي نص البيان الصادر من الديوان: بسم الله الرحمن الرحيم «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي».. صدق الله العظيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم (أمس).

وتقدم صاحب السمو حاكم أم القيوين بأحر التعازي وصادق المواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وعموم آل نهيان الكرام، سائلاً العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم صاحب السمو رئيس الدولة وإخوانه الكرام الصبر والسلوان.

وبهذا المصاب الجلل تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام بإمارة أم القيوين لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من يوم أمس.

كما نعى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، الذي انتقل إلى جوار ربه أمس.

وأصدر ديوان حاكم رأس الخيمة البيان التالي: بسم الله الرحمن الرحيم.. «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي» صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. ينعى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، الذي وافته المنية اليوم (أمس).

ويتقدم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بخالص العزاء وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وعموم آل نهيان الكرام وشعب الإمارات مبتهلاً إلى المولى تبارك وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن ينزله منزلاً مباركاً مع النبيين والصديقين والشهداء.

وأعلن ديوان صاحب السمو حاكم رأس الخيمة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام في الإمارة اعتباراً من اليوم (أمس).

إنا لله وإنا إليه راجعون.