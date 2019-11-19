حمدان بن زايد: أخ كبير ورفيق درب زايد

أبوظبي (الاتحاد) نعى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، فقيد الوطن المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة.

وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: «ننعى فقيدنا وفقيد الوطن أخي الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، برحيله فقدنا أخاً كبيراً ورفيق درب للشيخ زايد رحمه الله، كان موجهاً وناصحاً للجميع ومحباً لوطنه يصل الصغير قبل الكبير ومبادراً في عمل الخير والعطاء، نسأل الله العظيم أن يغفر له وأن يرحمه ويكرم نزله».

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