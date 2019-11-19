حمدان بن محمد ينعى سلطان بن زايد

أبوظبي (الاتحاد) نعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة.

وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: «اللهم اغفر له وارحمه، وعافه، واعف عنه، وأكرم نُزُله، ووسع مُدخلهُ، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقَّيتَ الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وزوجاً خيراً من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار».

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