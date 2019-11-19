طحنون بن محمد: نرثي رجلاً بذل الكثير من أجل وطنه وأمته

أبوظبي (وام) نعى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الذي وافته المنية أمس.

وقال سموه «نرثي رجلاً بذل الكثير من أجل وطنه وأمته وامتدت يداه بالخير للناس جميعاً مقتبساً المثال من والده القائد المؤسس.. رحم الله الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان وألهمنا جميعاً الصبر والسلوان».

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