ولي عهد رأس الخيمة: سلطان بن زايد أعماله وإنجازاته خالدة

رأس الخيمة (وام) رثى سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الذي وافته المنية أمس.

وقال سموه: «التاريخ يسجل لأحد رجال الوطن الأوفياء الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان «التواضع» و«الكرم» أعماله الخالدة وإنجازاته، فأعمال ومناقب ومآثر الفقيد الراحل خلال حياته، ستظل حاضرة إلى الأبد، أسال الله أن يرحم فقيد الوطن، رافعين أكف الضراعة أن يتغمده بواسع رحمته ويجعل مثواه الجنة.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».

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