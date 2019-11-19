هزاع بن زايد: سلطان بن زايد رمز وطني ورجل دولة لا ينسى

أبوظبي (الاتحاد) نعى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة.

وقال سموه في تغريدة على «تويتر».: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، لقد جسد الراحل قيم زايد فعلاً وقولاً وكان مخلصاً لوطنه وشعبه... مسيرة حافلة بالإنجازات سطرها الراحل الكبير بمداد من محبة ووفاء لا ينفد وهو رمز وطني ورجل دولة لا ينسى في التأسيس والتمكين».

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