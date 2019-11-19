مغردون: وداعاًً بوهزاع..

أبوظبي (الاتحاد)

تصدر وسم المغفور له الشيخ #سلطان_بن_زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، موقع «تويتر»، عقب الإعلان عن وفاته، وقدم المغردون من داخل الدولة وخارجها التعازي لدولة الإمارات وقيادتها وشعبها في هذا المصاب الأليم، معبرين عن حزنهم وألمهم لرحيل الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان «بوهزاع»، صاحب الأيادي البيضاء في مجالات عدة وعلى رأسها التراث الإماراتي الذي حظي من المغفور له باهتمام ورعاية كبيرين في السنوات الأخيرة.

وأكد المغردون أن المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، سخر حياته لخدمة بلاده ورفعة وطنه وإعلاء راياته أمام العالم، وقال المغرد عامر عبدالله المري: «تغمد الله الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان بواسع رحمته وألهم ذويه وآل نهيان الكرام الصبر والسلوان ولا حول ولا قوة إلا بالله»، فيما قال إبراهيم بهزاد «الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة.. الحزن في كل بيت في # الإمارات عظّم الله أجر آل نهيان الكرام وأجرنا جميعاً في فقيد الوطن ».

ونعى عبدالله الكعبي، فقيد الوطن الكبير قائلاً: « بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى ننعى فقيد الوطن الغالي الشيخ #سلطان_بن_زايد آل نهيان سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، الله يرحمه ويغمد روحه الجنة يارب العالمين».

من جانبه، قال المغرد منذر آل الشيخ مبارك على حسابه على «تويتر»: « إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله أجر الخليج في وفاة الشيخ #سلطان_بن_زايد آل نهيان، أسأل الله أن يغفر له، كل العزاء للقيادة الإماراتية وجميع أهلنا في #الإمارات، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد وطهره من الخطايا كما يطهر الثوب الأبيض من الدنس».

وغرد يوسف الشمري: «عزاؤنا لأهل الإمارات وعيال زايد»، وكتب مبارك الودعاني عبر حسابه على «تويتر» «في ذمة الله.. رحل.. يا كم نفسٍ تحبه.. جابر كسور الناس بالطيب يلقى جزاها عند ربه»، فيما قال آخر: « سقى الله ضحكته يوم كانت تروي ضمى شعب يحبونه.. اللهم ارحم والدنا الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان وعطر قبره برائحة الجنة يارب».

وقالت فاطمة بنت راشد: «في رحمة وراحة الله الباردة يا باش المبسم»، فيما قال خليفة الشامسي: أحسن الله عزاك يا وطن.. الله يرحمك ويغمد روحك الجنة».

من جانبه، قال صالح بن عوجان: تغمد الله الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان بواسع رحمته، وألهم ذويه وآل نهيان الكرام الصبر والسلوان ولا حول ولا قوة إلا بالله.. رحمك الله يابو هزاع»، ونعته المغردة شهد قائلة: « عظم الله أجرك يا وطني».

من جانبه، قال المغرد: حمد بن شامس المزروعي، «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى ننعى فقيد الوطن الغالي الشيخ #سلطان_بن_زايد آل نهيان، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته».

ونعى المغرد سهيل، فقيد الوطن قائلاً: « اللهم ارحم من كنا ننتظر خبر شفائه وكسرنا خبر رحيله، اللهم أنر قبره.. اللهم برّد على قبره واجعل ملائكة الرحمة تطوف عليه».

وغرد حسين بن سودة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، نسأل الله يرحمه ويغفر له ويوسع مدخله ويجمعه بوالده في جنات النعيم».

وقال أحد المغردين من سلطنة عمان: « بالأمس يشاركنا فرحتنا واليوم توفاه الله.. نسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويدخله الجنة.. عزاؤنا لأهل الإمارات حكومة وشعباً»، فيما قال آخر: « سخر حياته لخدمة بلاده ورفعة وطنه وإعلاء راياته أمام العالم».

من جانبه، قال المغرد عبدالله الحمادي: «عاش في خدمة الوطن والمواطنين»، وغرد عبدالعزيز الحمادي قائلاً: « رحيلك أدمع عيون الشعب والقيادة.. وما تدمع العين إلا على الحر الغالي.. ستبقى إنجازاتك وأفعالك بصمة على مر الزمن رحمك الله يا #سلطان_بن_زايد وجعل مثواك في جنات النعيم »، فيما قال سعد مرزوق الأحبابي: « قبل أربعة أيام فقدت والدي الذي غيابه لا يشبهه غياب واليوم أفقد والدي الآخر الذي كان له الفضل علي في الكثير من الأمور وكان يقدر موهبتي ويعاملني بطيب الأب وبتوجيه المعلم.

رحمهم الله جميعاً وجمعنا بهم في جنات النعيم».