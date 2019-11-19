الأزهر ينعى سلطان بن زايد

القاهرة (وام) نعى فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمزيدٍ من الرضا بقضاء الله وقدره، الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه أمس.

وتقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وعموم آل نهيان الكرام ولشعب الإمارات الشقيق، داعياً المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، و«إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ».

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