أنور قرقاش يعزي في وفاة سلطان بن زايد

أبوظبي (الاتحاد) قدم معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أحر التعازي إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وعموم آل نهيان الكرام، في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، وذلك في تغريدة لمعاليه على حسابـــه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقال معاليه: «نتقدم إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظهم الله، وشيوخ آل نهيان الكرام، وأبناء فقيد الوطن الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان بأسمى عبارات المواساة، رحم الله الشيخ سلطان بن زايد برحمته الواسعة وأسكنه فسيح جناته».

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